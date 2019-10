V rozpočte Vranova nad Topľou bude vyšší poplatok za odpad

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 30. októbra (TASR) – Návrh rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020, ako ho v prvom čítaní mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom zasadnutí, počíta so zvýšením poplatkov za likvidáciu odpadov, tému investičných akcií mesta necháva otvorenú. Konkrétne projektové aktivity vranovskej samosprávy na budúci rok budú známe na konci novembra, keď bude zastupiteľstvo schvaľovať definitívnu podobu mestského rozpočtu. Pre TASR to po zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) potvrdil primátor Ján Ragan.Aj keď rozpočet mesta v prvom čítaní pri miestnych daniach a poplatkoch vychádza z aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN), podľa ktorého predstavuje sadzba za zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu 0,062 eura za osobu a rok, samospráva v tejto položke predpokladá oproti roku 2019 nárast príjmov o takmer 300.000 eur. Ako uvádza dôvodová správa k materiálu, definitívnemu návrhu rozpočtu preto bude musieť predchádzať schválenie nového VZN, ktoré bude predpokladané zvýšenie výdavkov na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu reflektovať.Ako Ragan uviedol, mesto sa snaží hľadať možnosti, ako na odpade v budúcnosti ušetriť.povedal s tým, že tejto téme sa bude samospráva pri príprave samotného rozpočtu intenzívne venovať, či už na úrovni mestskej rady alebo komisií MsZ. Cieľom stretnutí má podľa jeho ďalších slov byť hľadanie riešení, aby mesto zaťažovalo zvýšenými poplatkami obyvateľov čo najmenej.uzavrel tému odpadov Ragan.Návrh rozpočtu tiež vo výdavkovej časti počíta s 205.000 eurami na rozvojové programy v položke "rozvoj obcí". Suma slúži ako zábezpeka na spolufinancovanie možných projektov, s ktorými bude samospráva úspešná v rámci výziev, či už prostredníctvom štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov EÚ. Aké projekty bude samospráva v roku 2020 skutočne realizovať, je v súčasnosti otázne, rozhodnutie má podľa Raganových slov padnúť do mesiaca. V hre je spolufinancovanie výstavby športovej haly, na ktorú mestu prisľúbila prispieť vláda sumou 1,7 milióna eur, ale tiež výstavba amfiteátra, odkúpenie časti spoločnosti EEI, ktorá v meste prevádzkuje parkovacie plochy, či spolufinancovanie výstavby parkovísk pri Hornozemplínskom osvetovom stredisku.Primátor nevylučuje ani spoluúčasť samosprávy na projekte severného obchvatu mesta. Na jeho projekt podľa Raganových slov realizuje v súčasnosti Prešovský samosprávny kraj prípravné práce. Čo konkrétne si vranovská samospráva zvolí na rok 2020 ako svoje priority, vyplynie, ako uzavrel, z rokovaní jednotlivých komisií MsZ a bude zrejmé pri schvaľovaní rozpočtu koncom novembra.