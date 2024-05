V RTVS si zamestnanci vytvorili nový odborový zväz, v prípade sporu s manažmentom poskytne aj právnu ochranu

Dodržiavajú zákony aj štatút

2.5.2024 (SITA.sk) - V RTVS vznikol nový Odborový zväz tvorivých zamestnancov (OZTZ) Rozhlasu a televízie Slovenska.Slúžiť bude aj ako podpora pre zamestnancov, ktorí by sa dostali do prípadného sporu s manažmentom či stredným manažmentom, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj ostatnej tvorby - vzdelávanie, dokument, detská tvorba, dramatika.„Dodržiavame zákony, kritériá objektívnej žurnalistiky, dodržiavame Štatút programových pracovníkov RTVS,“ uviedol predseda tohto odborového zväzu a zároveň moderátor spravodajstva RTVS Miro Frindt.V rámci Odborového zväzu tvorivých zamestnancov RTVS zriaďujú pracovnú skupinu piatich zástupcov – odborníkov v oblasti televíznej a rozhlasovej žurnalistiky pôsobiacich na akademickej pôde.„Ak sa ktorýkoľvek redaktor, moderátor, dramaturg, editor dostane do pracovného konfliktu s nadriadeným a bude potrebovať podporu, odbornú argumentáciu, môže s OZTZ RTVS a so spomínanou pracovnou skupinou konzultovať a formulovať stanoviská na svoju ochranu a ochranu obsahu vysielania verejnej služby,“ uviedol Frindt.Ako ďalej dodal, v prípade právnej ochrany budú spolupracovať s právnickou kanceláriou WISE3, s. r. o., a sú pripravení poskytnúť pomoc či zastupovanie na súde.