Nedeľa 14.9.2025
|Denník - Správy
V ruskej Leningradskej oblasti sa vykoľajili dva vlaky, jeden rušňovodič zomrel
Dva vlaky sa v nedeľu ráno vykoľajili v rôznych častiach ruskej Leningradskej oblasti. Jeden rušňovodič zomrel a narušená bola železničná doprava, uviedol gubernátor regiónu Alexander ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Dva vlaky sa v nedeľu ráno vykoľajili v rôznych častiach ruskej Leningradskej oblasti. Jeden rušňovodič zomrel a narušená bola železničná doprava, uviedol gubernátor regiónu Alexander Drozdenko.
„Po vykoľajení jednej dieselovej lokomotívy neďaleko stanice Semrino v Gatčinskom okrese prebiehajú záchranné práce,“ konštatoval gubernátor na komunikačnej platforme Telegram. „Rušňovodič zahynul. Bol uväznený v kabíne a po vyslobodení zomrel v sanitke,“ dodal.
Už predtým gubernátor Leningradskej oblasti informoval, že na úseku trate v južnejšej časti regiónu sa vykoľajil nákladný vlak s 15 prázdnymi cisternami, ale nikto nebol zranený. „Vyšetrovatelia zisťujú, či nešlo o sabotáž,“ dodal Drozdenko.
Zdroj: SITA.sk - V ruskej Leningradskej oblasti sa vykoľajili dva vlaky, jeden rušňovodič zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
