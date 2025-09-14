Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudomil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. septembra 2025

V ruskej Leningradskej oblasti sa vykoľajili dva vlaky, jeden rušňovodič zomrel



Dva vlaky sa v nedeľu ráno vykoľajili v rôznych častiach ruskej Leningradskej oblasti. Jeden rušňovodič zomrel a narušená bola železničná doprava, uviedol gubernátor regiónu Alexander ...



Zdieľať
gettyimages 1292131723 676x448 14.9.2025 (SITA.sk) - Dva vlaky sa v nedeľu ráno vykoľajili v rôznych častiach ruskej Leningradskej oblasti. Jeden rušňovodič zomrel a narušená bola železničná doprava, uviedol gubernátor regiónu Alexander Drozdenko.


„Po vykoľajení jednej dieselovej lokomotívy neďaleko stanice Semrino v Gatčinskom okrese prebiehajú záchranné práce,“ konštatoval gubernátor na komunikačnej platforme Telegram. „Rušňovodič zahynul. Bol uväznený v kabíne a po vyslobodení zomrel v sanitke,“ dodal.

Už predtým gubernátor Leningradskej oblasti informoval, že na úseku trate v južnejšej časti regiónu sa vykoľajil nákladný vlak s 15 prázdnymi cisternami, ale nikto nebol zranený. „Vyšetrovatelia zisťujú, či nešlo o sabotáž,“ dodal Drozdenko.



Zdroj: SITA.sk - V ruskej Leningradskej oblasti sa vykoľajili dva vlaky, jeden rušňovodič zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Medvede, počasie aj obavy z nákazy na kúpaliskách. Hotely a penzióny privítali v júli menej hostí
<< predchádzajúci článok
Trnava sa chystá na Vianoce, obyvatelia môžu darovať strom, mesto zabezpečí jeho výrub aj prevoz

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 