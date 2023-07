V ruskom Šervude zabili policajti muža, ktorý sa vrátil z Ukrajiny a vraj sa ozbrojený chystal do Kremľa

Muž bol opitý

Mal aj Molotovov koktejl

22.7.2023 (SITA.sk) - V radoch bežných obyvateľov Ruska, zdá sa, narastá nespokojnosť s režimom tamojšieho vodcu Vladimira Putina Svedčí o tom i sobotňajší incident v Moskovskej oblasti, kde sa ozbrojený muž vlámal do domu a začal prestrelku s bezpečnostnými zložkami.Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na niekoľko ruských telegramových kanálov.Incident sa udial v dedine Šervud, asi 50 kilometrov západne od centra Moskvy. Muž vykrikoval, že sa „nedávno vrátil zo špeciálnej vojenskej operácie“, ako Rusi nazývajú vojnu na Ukrajine, a na pochod do Kremľa zhromaždil celý rad zbraní.Podľa agentúry Tass bol muž opitý. Najprv na miesto dorazili obecná polícia a okresný policajt. Následne prišla aj špeciálna jednotka rýchleho nasadenia.Objavili sa protichodné informácie o tom, či v dome boli rukojemníci. Agentúra Tass napísala, že vo vnútri neboli žiadni ľudia, no telegramový kanál Baza uviedol, že sa im podarilo z domu odísť.Muž bol údajne vyzbrojený samopalom kalašnikov. Po tom, ako hodil Molotovov koktejl, sa dom vznietil.Agentúra Tass neskôr informovala, že muža, ktorého identifikovali ako 35-ročného Viačeslava Černenka z Krasnojarska, pri zásahu zabili.