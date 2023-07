V Rusku napadli reportérku denníka Novaja Gazeta a známeho právnika, vyhrážali sa aj zastrelením

Milašinovú a Nemova surovo zbili

Súdny proces so Musajevovou

4.7.2023 (SITA.sk) - Neznámi páchatelia zaútočili v Čečensku na reportérku denníka Novaja Gazeta Jelenu Milašinovú a právnika Alexandra Nemova. Referuje o tom web spomenutého periodika s odvolaním sa na Crew Against Torture.Ozbrojení muži zastavili ich auto počas cesty z letiska. Surovo bili Milašinovú a Nemova, kopali ich do viacerých častí tela vrátane tváre. Taktiež zhabali a rozbili ich vybavenie. Nemov tvrdí, že cestou z letiska zablokovali cestu pred nimi tri autá. Útočníci sa vyhrážali zastrelením Milašinovej a Nemova, pričom obom priložili k hlavám pištoľ.Milašinová a Nemov sú momentálne v nemocnici v Groznom, hlavnom meste Čečenska. Novinárka má niekoľko zlomených prstov a opakovane stráca vedomie. Nemov má zranenú nohu, pravdepodobne ho bodli nožom. Je pri vedomí.Reportérka a právnik pricestovali do Grozného, aby sa zúčastnili na vyhlásení verdiktu v súdnom procese so Zaremou Musajevovou. Tá je matkou prenasledovaných čečenských aktivistov Abubakara a Ibragima Jangulbajevovcov.V januári 2022 ju uniesli z Nižného Novgorodu a previezli do vyšetrovacej väzby v Groznom. Ženu obvinili z „použitia násilia voči policajtovi“ a hrozí jej až 5,5-ročné väzenie.Musajevovej syn vraví, že počas pobytu vo väzení sa jej zhoršil zrak. Má tiež silné bolesti chrbta, ktoré jej prakticky bránia v pohybe.