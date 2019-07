V Rusku odsúdili tadžických militantov, ktorí chceli vykoľajiť vlak

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. júla (TASR) - Dlhé tresty odňatia slobody dostalo v piatok v Moskve sedem tadžických príslušníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Súdili ich za pokus o vykoľajenie vysokorýchlostného vlaku spred dvoch rokov. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala tlačová agentúra DPA.Moskovský okresný súd odsúdil všetkých sedem obžalovaných - občanov stredoázijskej postovietskej republiky Tadžikistan - na tresty odňatia slobody v rozmedzí 15-21 rokov.Skupina sa v roku 2017 manipuláciou s traťou pokúsila o vykoľajenie vysokorýchlostného vlaku premávajúceho medzi dvoma najväčšími mestami Ruska, Moskvou a Petrohradom. Uviedla to ruská štátna agentúra Rapsi, ktorá prináša informácie z právneho prostredia.Páchatelia spôsobili škodu na vlaku vo výške okolo jedného milióna dolárov.Porážka Islamského štátu v Sýrii a susednom Iraku vyvoláva v Rusku a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu obavy pred návratom džihádistov, ktorí sa zapojili do konfliktov v týchto krajinách. Rusko je v sýrskej vojne hlavným spojencom prezidenta Bašára Asada.