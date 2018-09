V Rusku opäť protestovali tisícky ľudí proti dôchodkovej reforme

Protesty v Rusku 2. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. septembra (TASR) - Tisícky ľudí sa v nedeľu zišli v ruských mestách na protestoch proti plánom vlády zvýšiť dôchodkový vek, a to napriek tomu, že ruský prezident Vladimir Putin nedávno prisľúbil zmiernenie tohto neobľúbeného opatrenia. Informovala o tom agentúra Reuters.Nedeľňajšie demonštrácie ukazujú, že navrhovaný postup zostáva pre vládu stále politicky citlivou záležitosťou i napriek ústupkom, ktoré počas televízneho príhovoru v stredu ponúkol šéf Kremľa.Putin vtedy vyhlásil, že po prvý raz preberá osobnú zodpovednosť za inkriminovanú reformu a označil ju za finančnú nevyhnutnosť. Svoj príhovor ukončil prosbou k ruskému ľudu o pochopenie.V Moskve sa podľa mimovládnych organizácií zhromaždilo približne 9000 ľudí, moskovská polícia stanovila ich počet na 6000. Mnohí z nich držali červené zástavy hlavného organizátora - Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF).Na jednom obrovskom transparente stálo, Putinovej vládnucej strane.vyhlásil pred zúčastneným davom líder KPRF Gennadij Zjuganov.Politik za svoju stranu zároveň navrhol, aby sa namiesto zvyšovania dôchodkového veku posilnil štátny rozpočet prostredníctvom vyššieho daňového zaťaženia tzv. ruských oligarchov.Putin, ktorého v marci opätovne zvolili do prezidentského úradu, ponúkol zníženie navrhovaného dôchodkového veku žien na 60 rokov; vláda pôvodne navrhovala vek 63 rokov. Ruské ženy v súčasnosti odchádzajú do penzie v 55 rokoch.Putin zároveň uviedol, že návrh zvýšiť dôchodkový vek pre mužov zo 60 na 65 rokov, zostane nezmenený. Zvýšenie dôchodkového veku podľa Putina umožní vláde vyplácať vyššie dôchodky - tie sú podľa neho dnes nízke.Putinova podpora klesla od ohlásenia dôchodkovej reformy o desať percent, hoci sa stále pohybuje na úrovni zhruba 70 percent, uvádza nezávislá sociologická organizácia Levada Centre.Nedeľňajšie protesty sa konali aj v ďalších ruských mestách - Petrohrade, Novosibirsku, Vladivostoku, Jekaterinburgu, Astracháne, Rostove nad Donom či v krymskom Simferopole.