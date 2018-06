V Rusku padol rekord v počte vlastných gólov

Švédsky hráč Victor Lindelof (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi tretí vlastný gól Mexičana Edsona Alvareza v zápase základnej F-skupiny na MS 2018 vo futbale Mexiko - Švédsko v Jekaterinburgu 27. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. júna (TASR) - Vlastný gól obrancu mexickej futbalovej reprezentácie Edsona Alvareza v 74. minúte stredajšieho zápasu so Švédskom je už siedmym na prebiehajúcich MS 2018. Šampionát v Rusku tak počtom vlastných gólov prekonal majstrovstvá sveta v roku 1998 vo Francúzsku. Do konca mundialu pritom zostáva odohrať ešte 22 stretnutí. Mexiko aj napriek prehre 0:3 so Švédskom postúpilo do osemfinále.