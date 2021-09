V Rusku prebiehajú parlamentné voľby, voliči rozhodujú o novom zložení Štátnej dumy

Favorit volieb

Najdôležitejšia udalosť v krajine

Kandiduje 14 strán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2021 - Rusi v parlamentných voľbách, ktoré sa začali v piatok, rozhodujú o tom, kto zasadne do poslaneckých lavíc na ďalších päť rokov.Ako prvé sa volebné miestnosti otvorili na Ďalekom východe, konkrétne v regiónoch Kamčatka a Čukotka, ktoré majú pred Moskvou náskok deväť hodín. Voliči budú môcť hlasovať do nedele.Jednoznačným favoritom parlamentných volieb je strana Jednotné Rusko, ktorej volebnými lídrami sú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Analytici neočakávajú, že táto strana stratí doterajšiu dominantnosť v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu.Otázkou však zostáva, či si strana zachová súčasnú dvojtretinovú väčšinu, ktorá jej umožňuje zmeniť ústavu, alebo sa iniciatíva uväzneného lídra opozície Alexeja Navaľného ukáže ako životaschopná stratégia, ktorá dokáže otupiť prestíž vládnej strany naklonenej prezidentovi Vladimirovi Putinovi.„V týchto voľbách je veľmi málo intríg. A v skutočnosti nezanechajú výnimočnú stopu v politických dejinách,“ povedal pre agentúru AP analytik moskovského centra Carnegie Andrej Kolesnikov.Samotný Putin vo štvrtok vyzval Rusov, aby využili právo hlasovať a dodal, že „voľba nového zloženia Dumy je nepochybne najdôležitejšou udalosťou v živote ruskej spoločnosti a krajiny“.V nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude polovica zákonodarcov zvolená v jednomandátových volebných obvodoch, ktoré sú vytvorené v subjektoch Ruskej federácie.Druhú polovicu poslancov si voliči budú vyberať z federálnych kandidátskych listín jednotlivých politických strán, kde môžu mať väčšie šance nezávislí kandidáti alebo tí z menších strán, ako napríklad liberáli zo strany Jabloko, a kde by tiež mohla zafungovať volebná stratégia Navaľného tímu.Na polovicu zo 450 parlamentných kresiel si „brúsi zuby“ dovedna 14 kandidujúcich strán, pričom sa očakáva, že 5-percentnú hranicu potrebnú na získanie mandátov získajú štyri strany - okrem Jednotného Ruska aj komunisti vedení Gennadijom Zjuganovom, ultranacionalistická Liberálno-demokratická strana Ruska s lídrom Vladimirom Žirinovským a sociálno-demokratická strana Spravodlivé Rusko s volebným lídrom Sergejom Mironovom.