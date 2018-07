V Rusku prepustili zamestnanca väznice v súvislosti s udusením väzňa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. júla (TASR) - Zamestnanca väznice v juhoruskej Brianskej oblasti prepustili po tom, ako vyšetrovatelia vyslovili podozrenie, že zapríčinil smrť väzňa udusením. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.Zamestnanec v snahe upokojiť väzňauviedol tento týždeň Vyšetrovací výbor Ruskej federácie.Pracovník väznice čelí obvineniam zo zneužitia právomocí s použitím násilia. Hrozí mu za to až desať rokov väzenia.Tento týždeň už zadržali šesť zamestnancov inej väznice v Jaroslavlianskej oblasti obvinených z toho, že sa zúčastnili na bití väzňa. Taktiež im hrozí až desať rokov väzenia za to, že pomocou neidentifikovaných predmetovmuža do trupu a končatín. Súd v stredu nariadil dvom z týchto zamestnancov dvojmesačnú väzbu.Denník Novaja Gazeta predtým zverejnil video zachytávajúce očividné bitie väzňa, ktoré trvá približne desať minút. Najmenej jeden z týchto podozrivých napísal priznanie, dodáva agentúra Interfax.