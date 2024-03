V Rusku rekordne narástol počet mužov so zdravotným postihnutím, pravdepodobne kvôli vojnovým zraneniam

16.3.2024 (SITA.sk) - V Rusku došlo k rekordnému nárastu počtu ruských mužov vo veku 31 až 59 rokov so zdravotným postihnutím. V najnovšej aktualizácii o vývoji vojny na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany Analýza údajov ruských dôchodkových a poisťovacích fondov zistila, že v roku 2022 bolo v tomto vekovom rozpätí postihnutých 1,67 milióna ruských mužov. Tento počet v minulom roku vzrástol o 30 % na 507-tisíc mužov.„Nárast počtu mužov so zdravotným postihnutím bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený nárastom vojenských invalidov,“ uviedlo britské ministerstvo obrany.„Takto je to takmer určite.“ Značná väčšina z viac ako 355-tisíc obetí, ktoré ruské ozbrojené sily utrpeli v dôsledku konfliktu na Ukrajine, boli zranení.