V Rusku sa opäť konali protesty proti výstavbe veľkej skládky

Moskva 22. septembra (TASR) - Stovky ľudí vyšli v nedeľu do ulíc mesta Archangeľsk na severozápade Ruska, aby protestovali proti kontroverznému plánu na vybudovanie veľkej skládky odpadov v blízkosti obce Šijes.Agentúra AP napísala, že podľa ruskej polície sa na proteste zúčastnilo do 1000 ľudí, zatiaľ čo miestne médiá informovali o najmenej 2000 účastníkov.Okrem Archangeľska sa podobné protesty konali aj vo viac ako desiatich mestách Ruska, napríklad v Iževsku, Kazani, Petrohrade, Urdome, či Severodvinsku, ale aj v Moskve.Miestne médiá informovali, že na zhromaždení v Archangeľsku boli zadržané tri aktivistky, voči ktorým vzniesli obvinenie za účasť na úradmi nepovolených zhromaždeniach z apríla tohto roka.Výstavba obrovskej skládky pri poloopustenej obci Šijes, ktorá leží na hraniciach Archangeľskej oblasti a Komijskej republiky, sa začala asi pred rokom, a to bez príslušných povolení a odborných posudkov. Z právneho hľadiska sa objekt s názvom Ekotechnopark nachádza na pozemkoch lesného fondu Ruska.Vzhľadom na to, že ide o lesy takmer nedotknuté ľudskou činnosťou, sa proti výstavbe skládky odpadu z Moskvy postavili stovky ľudí - medzi nimi sú environmentálni aktivisti, dôchodcovia, podnikatelia, učitelia, novinári, hasiči, poslanci obecných zastupiteľstiev a dokonca aj zamestnanci plynárenského koncernu Gazprom. Tí sa starajú o údržbu vetvy plynovodu prechádzajúcej celým regiónom, pričom v samotných obciach plyn - paradoxne - zavedený nie je, napísal pred nedávnom spravodajský portál Novaja gazeta.Masové protesty novým plánom v rámci odpadového hospodárstva vypukli v Rusku začiatkom februára. Súčasťou plánov totiž je, že Moskva by posielala svoj odpad do chudobnejších, často nedotknutých oblastí na severozápade Ruska. Jednou z vybraných lokalít je aj Archangeľská oblasť pri Bielom mori.Kým vedenie krajiny prezentuje tento zámer ako investičný projekt, ktorý má ekonomicky pozdvihnúť dotknuté regióny, ochrancovia životného prostredia a dokonca aj niektorí úradníci považujú tento nápad za "nemorálny" a apelujú investovať radšej do separovania a recyklovania odpadu.Prvé veľké protesty súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa v Rusku konali vlani koncom marca, keď muselo byť hospitalizovaných 50 detí z oblasti mesta Volokolamsk, ležiacom severozápadne od Moskvy, pretože sa priotrávili plynom z neďalekej skládky. Tisíce ľudí potom demonštrovali a požadovali uzavretie a rekultiváciu skládok v okolí Moskvy.Ruské ministerstvo ochrany životného prostredia svojho času pripustilo, že väčšina týchto skládok vznikla pred 50 rokmi, bez akejkoľvek technológie na čistenie toxických plynov a odpadových vôd.