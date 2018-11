V Rusku uväznili mladých podozrivých z podpory útočníka z Archangeľska

Na snímke vozidlá záchranných zložiek sú neďaleko sídla pobočky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Archangeľsku v stredu 31. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Kaliningrad 6. novembra (TASR) - Súd v Moskve uvalil v utorok na neverejnom pojednávaní vyšetrovaciu väzbu na 14-ročného tínedžera, a to v súvislosti s výbuchom, ktorý otriasol pred necelým týždňom sídlom pobočky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Archangeľsku.Teraz uväznený školák bol podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov v kontakte so 17-ročným študentom, ktorý sa v posledný októbrový deň v prístavnom meste Archangeľsk na severe krajiny vyhodil do vzduchu. Traja príslušníci FSB utrpeli pri tom zranenia.Ruské bezpečnostné zložky hovorili v tejto súvislosti o teroristickom čine.Podľa informácií Kommersantu sa pri domovej prehliadke v bydlisku uväzneného školáka v Moskve našla nálož podobná tej odpálenej z Archangeľska. Tínedžer preto čelí obvineniu z nezákonného prechovávania trhavín a nezákonnej výroby výbušných zariadení.Súd v Kaliningrade uvalil v utorok podľa internetového vydania rovnakého periodika vyšetrovaciu väzbu na 24-ročného anarchistu V.L., ktorý zverejnil na webe posolstvo samovražedného útočníka z Archangeľska s velebiacim podtextom, za ktorý mu teraz hrozí vysoká pokuta alebo trest hoci siedmich rokov väzenia.