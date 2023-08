V Rusku za jediný deň horelo až deväť kancelárií pre vojenské odvody, sú za tým podpaľači

Pokus o podpaľačstvo

Ďalšie pokusy

1.8.2023 (SITA.sk) - Deväť kancelárií slúžiacich na odvody do armády sa v Rusku za uplynulý deň stali terčom podpaľačstva.Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruský spravodajský kanál Baza.Napríklad v noci na prvého augusta 54-ročnú zamestnankyňu závodu na oceľové konštrukcie v Čeľabinsku zatkli pre pokus podpáliť kanceláriu pre vojenské odvody v neďalekom meste Kopejsk.Žena hodila zápalnú fľašu do zdravotníckeho oddelenia odvodovej kancelárie. O dve hodiny neskôr sa pokúsila podpáliť odvodovú kanceláriu v meste Verchnouralsk 34-ročná žena, ktorú zatkli na mieste činu.Ďalšiu kanceláriu pre vojenské odvody podpálili v meste Kaluga. Pre podpaľačstvo tam zatkli 78-ročného dôchodcu.V pondelok prerazil autom bránu do objektu pre vojenské odvody muž v Petrohrade a snažil sa ho podpáliť. Muž uviedol, že na tento čin ho podnietila ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB)