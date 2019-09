V Rusku zakázali fajčenie na balkónoch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Moskva 27. septembra (TASR) - Fajčiari si v Rusku už od októbra nebudú môcť zapáliť na balkóne. Zákaz je súčasťou nových protipožiarnych opatrení, ktoré zaviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, informuje v piatok spravodajská stanica BBC.V súlade s novými pravidlami bude zakladanie, za ktorý sa podľa ruských úradov považuje fajčenie, či aj len zapálenie zápalky, zakázaný na balkónoch obytných domov, v obytných priestoroch internátov i hotelov. Zakázané bude v týchto priestranstvách tiež grilovanie kebabov, či zapálenie sviečok.Okolo ohlásených nových opatrení panoval v Rusku spočiatku určitý zmätok, pričom ľuďom nebolo celkom jasné, či sa zákaz vzťahuje aj na fajčenie. Jeden predstaviteľ tabakového priemyslu dokonca trval na tom, že nové pravidlá sú cielené vyslovene naPredstavitelia ruského ministerstva pre mimoriadne situácie však následne potvrdili, že zákaz sa týka aj fajčenia. Za porušenie nových protipožiarnych predpisov bude previnilcom hroziť pokuta do výšky 3000 rubľov (42 eur) a ak niekto len tak zahodí zapálenú cigaretu, ktorá spôsobí požiar, bude mu hroziť trestné stíhanie.Zákaz má vstúpiť do platnosti 1. októbra a podľa BBC bude mať v Rusku vážne následky. Tamojšie veľké mestá sú totiž prevažne tvorené výškovými budovami, pričom väčšina fajčiarov, ktorí v nich žijú, si cigarety vychutnávajú práve na svojich balkónoch. BBC sa domnieva, že len málo z nich bude ochotných obliecť sa a zbehnúť po schodoch len pre to, aby si vonku zapálili cigaretu.V tomto zmysle sa vyjadrujú aj niektorí nahnevaní komentátori ruských médií či tamojší užívatelia sociálnych sietí. "Aký má zmysel mať balkón, ak tam nemôžete fajčiť?" napísal komentátor portálu Tjournal. "Zakázať ľuďom fajčiť na ich balkónoch je nezmyselné. Vláda jednoducho ľuďom zakazuje, aby používali svoj majetok," píše sa zase v jednom z populárnych príspevkov na Twitteri.Rozčarovanie vyjadril aj Andrej Loskutov, šéf tzv. Všeruského hnutia za práva fajčiarov.povedal agentúre Interfax. Naopak rezignovane na správu reagovala ruská televízia Kanál 5, ktorá uviedla, že