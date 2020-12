V Rusku zatkli mnícha popierajúceho existenciu koronavírusu, Putina označil za „zradcu vlasti“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v utorok zadržala mnícha, ktorý kritizuje Kremeľ i Ruskú pravoslávnu cirkev a popiera existenciu koronavírusu. Predtým počas noci sa policajti dostali do konfliktu s podporovateľmi otca Sergeja v kláštore v meste Sredneuralsk neďaleko Jekaterinburgu.Mnícha následne letecky previezli do Moskvy, kde mal súd odobriť jeho zatknutie. Úrady ho obvinili z podnecovania k samovražedným skutkom, keďže v kázňach vyzýval svojich podporovateľov, aby "zomreli za Rusko".Keď sa vírus na jar v Rusku prvý raz objavil, 65-ročný mních odmietal jeho existenciu a vládne snahy o zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 označil za "Satanov elektronický tábor". Vakcíny, ktoré vedci na celom svete vyvíjajú s cieľom zastaviť pandémiu, sú podľa neho súčasťou globálnej snahy o ovládanie ľudí prostredníctvom čipov.Mních, ktorý vyzýval svojich nasledovníkov, aby nerešpektovali vládne nariadenia, sa ukrýval v kláštore neďaleko Jekaterinburgu, ktorý pred rokmi sám založil.Vo videu, ktoré zverejnil ešte v júli, označil otec Sergej prezidenta Vladimira Putina za "zradcu vlasti", ktorý slúži satanistickej "svetovláde" a patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilla a ďalších významných duchovných nazval "kacírmi", ktorých treba "zvrhnúť". Panel ruskej pravoslávnej cirkvi v Jekaterinburgu ho za porušenie cirkevných pravidiel zbavil kňazstva, no on rozhodnutie odmietol a ignoroval policajné predvolania.