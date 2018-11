V Rusku žena poškodila obraz Salvadora Dalího, robila si selfie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Moskva 2. novembra (TASR) - Mladá žena poškodila diela dvoch svetoznámych španielskych maliarov vystavené v kultúrnom centre v ruskom Jekaterinburgu. Informovala o tom v piatok ruská tlačová agentúra TASS.Žena si údajne chcela v galérii urobiť selfie fotografiu. Zhodila pritom na zem obraz od Francisca Goyu a jeho interpretáciu od Salvadora Dalího.Na Goyovom obraze zo série Rozmary (Los Caprichos) sa následkom pádu rozbil len rám a ochranné sklo. Horšie obišiel Dalího obraz, u ktorého okrem toho došlo aj k poškodeniu samotnej kresby.Žena patrila do skupiny štyroch mladých dievčat, ktoré sa podľa zamestnancov jekaterinburskej galérie Glavnyj Prospect správali neprimerane.Rozsah škôd skúmajú špecialisti a celý incident začala vyšetrovať miestna polícia. Obvinenia však zrejme vznesené nebudú, keďže sa nepreukázalo, že by ženy konali so zlým úmyslom.Jekaterinburg nachádzajúci sa na svahoch pohoria Ural 1700 kilometrov východne od Moskvy je s vyše 1,4 miliónom obyvateľov štvrté najväčšie mesto Ruska.