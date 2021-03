V Ružinove odhalili prípady možného týrania seniorov, zamestnanci domova dôchodcov ich aj okrádali

Zanedbávanie starostlivosti i týranie

Prípady odhalili v januári

Zamestnancov prepustili

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavský Ružinov odhalil prípady možného týrania klientov Domova dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici. Ako vo svojom profile na sociálnej sieti informoval starosta Ružinova Martin Chren , v tejto súvislosti už podal trestné oznámenie.„Počas posledných týždňov sme odhalili niekoľko prípadov podozrenia na hrubé zanedbávanie starostlivosti, dokonca vykazujúce silné znaky týrania, u niekoľkých klientov DD na Pažítkovej ulici," uviedol Chren. Dodal, že o pravdepodobnom týraní vedia už približne tri týždne, kľúčové však bolo sa o týchto klientov postarať a zadokumentovať ich stav.„V sobotu 20. marca sme s pani riaditeľkou Máriou Mattovič - Strakovou, ktorá šéfuje nášmu Ružinovskému domovu seniorov a pred troma týždňami sme ju poverili riadením aj DD na Pažítkovej, podali trestné oznámenie pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby závažnejším spôsobom konania, v súbehu s trestným činom neoznámenia trestného činu a s trestným činom krádeže," uviedol starosta s tým, že aktuálne sú v spolupráci s externými odborníkmi zadokumentované dva prípady pravdepodobného týrania. „V priebehu najbližších dní k ním zrejme pribudnú ďalšie, na ktorých dokumentácii kolegovia intenzívne pracujú," doplnil.Domov dôchodcov Pažítkova bol približne rok od vypuknutia pandémie uzatvorený pred vstupom cudzích osôb z dôvodu ochrany klientov pred ochorením COVID-19 . Keď v januári tohto roka v DD ochorenie vypuklo, mestská časť do zariadenia poslala svoj krízový manažment a požiadala o pomoc aj intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva „Práve tento vstup externých intervenčných tímov viedol k odhaleniu niekoľkých prípadov, ktoré vykazovali znaky týrania klientov. Prípady klientov, ktorí prejavovali znaky silného zanedbania, nedostatočnej hygieny, odopierania potravy, mali modriny, hematómy a dokonca aj tržné rany, mizli im osobné veci, šokovali aj skúsených pracovníkov," vysvetlil Chren.Nová riaditeľka DD na Pažítkovej komunikuje s rodinami klientov, ktorých sa týranie mohlo týkať. „Malá skupina zamestnancov, u ktorých sa prejavili znaky takéhoto násilného správania alebo hrubého neplnenia si svojich povinností, už v DD nepracujú. Žiaľ, podľa výpovedí svedkov a už aj samotných klientov, zrejme nešlo len o prípad zlyhania jednej osoby," podotkol Chren a dodal, že všetci klienti DD Pažítková sú už v bezpečí.„V záujme čo najlepšej starostlivosti sme po dohode s rodinami časť klientov preložili do nášho druhého zariadenia na Pivoňkovej ulici. Osoby, u ktorých bolo podozrenie na týranie, už nemajú do domova prístup," uzavrel.