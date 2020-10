V Ružomberku otvorili nový covidový pavilón

Hraničná naplnenosť lôžok

2.10.2020 (Webnoviny.sk) -Ľudí budú liečiť na troch podlažiach, pričom prvé s deviatimi lôžkami bude pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia. Druhé podlažie pozostáva z trinástich lôžok a je pripravené pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Na tomto mieste je možné napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a nachádzajú sa tu monitory vitálnych funkcií, ako aj stojany s infúznymi a injekčnými dávkovačmi. Nadzemné podlažie s 20 lôžkami s monitormi vitálnych funkcií bude slúžiť pre pacientov bez nutnosti intenzívnej starostlivosti.Ústredná vojenská nemocnica slúžila ako červená nemocnica už pri prvej vlne ochorenia. V rámci druhej vlny, ktorá je výrazne masívnejšia, hrá vojenská nemocnica kľúčovú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Keďže spádová oblasť zahŕňa celú Oravu a Liptov, teda aj tie oblasti, ktoré sú veľmi intenzívne postihnuté nákazou, pacienti prichádzajú práve do Ústrednej vojenskej nemocnice. Naplnenosť lôžok určených na covidové ochorenia je už hraničná. Preto sme veľmi radi, že sa podarilo otvoriť covidový pavilón, ktorý zabezpečí starostlivosť pre desiatky pacientov," uviedol minister obrany Jaroslav Naď.Covidový pavilón bude pritom len jedným z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Už v tomto týždni sme začali aj s reprofilizáciou lôžok aj na ulici generála Vesela, kde je pripravené kožné oddelenie, interná klinika, neurologická klinika, chirurgické odbory na príjem pacientov, ktorí budú potrebovať špeciálnu zdravotnú starostlivosť," povedal riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku Vladimír Lengvarský. Rekonštrukcia COVID-ového pavilónu si vyžiadala 1,3 milióna eur, pričom iba samotné prístrojové vybavenie v pavilóne predstavuje sumu takmer 460 tisíc eur. Od Ministerstva zdravotníctva získala nemocnica 18 pľúcnych ventilácií, pričom 14 z nich (1 kus je záložný) sa nachádza v COVID-ovom pavilóne. Zvyšné 4 sú umiestnené na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny.Od začiatku pandémie COVID-19 do polovice septembra investovala nemocnica do rekonštrukcií budov, nákupu ochranných prostriedkov, liečiv a prístrojového a technického vybavenia takmer 3,4 milióna eur. Celkovo 600 tisíc eur venovali nemocnici na zakúpenie prístrojového vybavenia pre covidových pacientov spoločnosti ECO-INVESTMENT a MONDI SCP. "Spoločnosť Mondi SCP nám poskytla veľký sponzorský dar. Nie je to pritom bežné ani automatické. Keďže žijeme spoločne v jednom regióne a v jednom meste, som veľmi rád, že veľký regionálny ekonomický hráč pomohol nemocnici," povedal minister Jaroslav Naď.Prístrojové vybavenie, ktoré nemocnica zakúpila vďaka daru je rozmiestnené na viacerých oddeleniach, ktoré poskytujú starostlivosť o pacientov s koronavírusom - oddelenie urgentného príjmu, centrálna JIS, dialýza, či cievna chirurgia. "Budeme aj naďalej podporovať projekty v oblasti zdravotníctva v Ústrednej vojenskej nemocnici, takisto ako to robíme 25 rokov. Keďže potrebujeme mať čo najlepšie lekárske zabezpečenie, urobíme všetko preto, aby sme v týchto ťažkých chvíľach zabezpečili všetko potrebné," uviedol prezident ECO – INVESTMENT Milan Fiľo.Začiatkom budúceho týždňa sa do COVID-ového pavilónu dočasne presťahuje klinika infektológie, ktorú čaká rekonštrukcia. Po tom, ako sa klinika vráti do pôvodných priestorov, bude COVID-ový pavilón slúžiť ako záložný. V budúcnosti bude budova slúžiť v prípade akejkoľvek aktivácie pandemického plánu - aj pre iné nákazy, alebo potrebu izolácie väčšieho množstva pacientov, prípadne na observačné pobyty príslušníkov ozbrojených síl.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.