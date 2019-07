V ružomberských papierňach vznikne sto nových pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Ružomberok 22. júla (TASR) – Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP plánuje počas najbližších 12 mesiacov prijať viac než stovku zamestnancov. Podľa komunikačného manažéra spoločnosti Ľubomíra Čecha je to výsledok investície do papierenského stroja PS19, ktorý bude vyrábať nový druh papiera z recyklovaného základu s názvom kraft top white.Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer v ružomberských papierňach a celulózkach prekročil číslo 1300 a za posledné tri roky narástol o 200 ľudí.uviedol Čech.Spoločnosť hľadá ľudí do výrobných pozícií cez burzy práce, online portály s pracovnými ponukami, ale aj cez vlastný web. Podľa Čecha sa tak pripravuje na obdobie, kedy dopyt po práci ešte zosilnie.priblížila riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti Ivana Keyzlarová.Priemerný vek pracovníka v podniku je v súčasnosti 45 rokov, no pre generačnú obmenu má klesajúcu tendenciu. „“ doplnila Keyzlarová.Mladí ľudia si každoročne môžu vyskúšať prácu v spoločnosti ešte počas štúdia. Výzvu na letné brigády tento rok prijalo približne 160 študentov, ktorí počas letných mesiacov pomôžu vo výrobe, údržbe, aj administratíve.