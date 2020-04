V Rwande objavili masový hrob, môže sa v ňom nachádzať až 30-tisíc obetí genocídy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2020 - Rwandské úrady objavili priehradu, v ktorej sa môže nachádzať až 30-tisíc obetí tamojšej genocídy z roku 1994. Označili to za najväčší nález za posledné roky, pričom sa im už podarilo exhumovať 50 tiel. Práce napredujú pomaly aj pre obmedzenia týkajúce sa šírenia nového koronavírusu."Ďalším problémom je, že v priehrade sa nachádza voda, no snažíme sa ju vysušiť," povedal zástupca tamojšej organizácie Ibuka pre agentúru AP. "Robíme všetko pre to, aby sme mŕtvych dôstojne pochovali," dodal.Miesto sa nachádza za hlavným mestom Kigali, na východe krajiny. Úrady uviedli, že priehradu vykopali niekoľko rokov pred genocídou, pričom mala zabezpečiť vodu pre pestovateľov ryže.