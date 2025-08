V Sabinove sa začala digitalizácia pamiatok, projekt Heritage 3D zachytí historické objekty v nezvyčajnej podobe

Rozsiahle dokumentovanie významných stavieb

Aktuálny stav pamiatok

4.8.2025 (SITA.sk) - V Sabinove odštartovala digitalizácia kultúrno-historických pamiatok v rámci cezhraničného projektu Heritage 3D. Spolupráca miest Sabinov a Užhorod, podporená z prostriedkov Európskej únie vo výške takmer 300-tisíc eur, prispeje k rozvoju cestovného ruchu a zvýšeniu povedomia o historickej a spoločenskej hodnote týchto miest.Ako informoval Pavol Vavrek koordinátor 3D mappingu - projektový tím Heritage3D, projekt Digital Solutions for Sabinov and Uzhhorod Heritage Sites zahŕňa rozsiahle 3D dokumentovanie významných stavieb pomocou fotogrametrie a laserového skenovania (LiDAR).Na slovenskej strane sa digitalizácia zameria na historické centrum Sabinova, mestskú zvonicu, hradby a sakrálne pamiatky, ako napríklad Rímskokatolícky farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa či Evanjelický kostol a Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Následne prebehne digitalizácia Zámku v Užhorode.„Pri každom objekte prebehne dôkladný zber dát v exteriéri aj interiéri – či už pomocou dronov, statických 3D skenerov alebo špeciálnych kamier. Tieto zariadenia dokážu vytvoriť presné mračná bodov. Vzniká tak trojrozmerný digitálny odtlačok skutočnosti s presnosťou až na milimetre,“ vysvetlil Pavol Vavrek.Cieľom je zachytiť aktuálny stav pamiatok do podrobného digitálneho záznamu, ktorý poslúži na prípravu projektovej dokumentácie, odborné výskumy či virtuálne prehliadky. Výsledkom budú presné 3D modely, fyzická maketa jedného z objektov, mapové podklady a technické výstupy dostupné aj online. Mesto Sabinov plánuje projekt propagovať aj prostredníctvom influencera.„Realizáciou projektu sa dosiahne zdokumentovanie súčasného stavu kultúrno-historického fondu najnovšími dostupnými neinvazívnymi metódami zberu údajov v rozsahu, ktoré doteraz nebolo možné získať. Spojenie tradičného dedičstva s digitálnymi riešeniami tak otvára cestu k jeho modernej ochrane a dlhodobej udržateľnosti,“ uviedol primátor Sabinova Michal Repaský.Projekt potrvá 12 mesiacov, celkové oprávnené výdavky sú takmer 332 640 eur, z toho príspevok EÚ je 299 376 eur.