V Sabinove zasadal krízový štáb mesta pre zhoršujúcu sa situáciu so šírením koronavírusu 

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu so šírením koronavírusu zasadal v pondelok 5. októbra v Sabinove krízový štáb mesta. Zaoberal sa aj situáciou v Základnej škole na Komenského 13, kde zaznamenali pozitívny prípad u zamestnanca školy.Z tohto dôvodu bude do piatku 9. októbra škola zatvorená z dôvodu nariadeného voľna riaditeľom školy. Riaditeľské voľno môže byť v prípade nutnosti nahradené zatvorením prevádzky zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove (RÚVZ).Ako ďalej informuje mesto na svojej webovej stránke, RÚVZ ďalej dohľadáva kontakty a vykonáva testovanie ďalších zamestnancov prípadne žiakov školy, keďže je podozrenie na ďalšie pozitívne prípady.„Situácia v ostatných školách a školských zariadeniach sa monitoruje denne. Zároveň sa odporúča, aby deti zo ZŠ na ul. Komenského momentálne nenavštevovali krúžky v centre voľného času a v Základnej umeleckej škole,“ uviedla radnica.Poliklinika Sabinov pracuje v normálnom režime za dodržania hygienických opatrení. K dispozícii sú ambulancie, laboratórium aj röntgen.Z dôvodu ochrany musí byť pohotovostná služba prevádzkovaná tak, že pacienti čakajú vonku a sú postupne volaní a vybavovaní. V zariadení je zriadená izolačná miestnosť pre pozitívne prípady.„Sanitky prevážajú aj pacientov s podozrením alebo potvrdením COVID-19, posádky majú ochranné obleky a následne vozidlo dezinfikujú. V prípade vyššieho počtu infikovaných zvažujú znovu uzavretie predného vchodu a meranie teploty. Poliklinika vybavuje aj odber PCR COVID-19 testov,“ informuje mesto.V zariadeniach sociálnych služieb sa dodržiavajú hygienicko-dezinfekčné opatrenia. V centre sociálnych služieb platí už dlhšie zákaz návštev. Obedy sa budú vydávať a rozvážať v normálnom režime iba do stredy 7. októbra. Následne sa budú obedy rozvážať klientom domov.Úradné hodiny mestského úradu (MsÚ) sa neobmedzujú a prevádzka pokračuje naďalej v normálnom režime za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Zároveň sa odporúča seniorom a rizikovým skupinám prednostne využívať telefonickú a emailovú komunikáciu.V okrese Sabinov doteraz zaznamenali 115 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Naposledy za nedeľu 4. októbra pribudli štyri nové prípady.