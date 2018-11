V Šali predstavujú svadobné kroje Slovákov v Maďarsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jana Vodnáková Ilustračné foto. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 5. novembra (TASR) – Jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu tradičného svadobného odievania našich krajanov žijúcich v zahraničí ponúkne Dom ľudového bývania v Šali. Výstavu fotografií Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku, ktorá dokumentuje rôznorodosť svadobných krojov zo 43 národnostných obcí v Maďarsku, pripravil Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenský inštitút v Budapešti. V Dome ľudového bývania v Šali ju predstaví Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Šali. Výstava sa začne v utorok 6. novembra a potrvá do 30. novembra tohto roka.Zvyky a tradície spojené s prípravou a odievaním v svadobný deň, vykonávané na Slovensku, sa udomácnili i v susednom Maďarsku na území osídlenom Slovákmi. „Rovnako ako u nás, i v Maďarsku mal tradičný svadobný odev mnoho lokálnych a vývojových variantov. Materiál, strih, farebnosť, výzdoba jednotlivých súčastí odevu a ich zmeny záviseli od pôvodu, miestnych a regionálnych zvyklostí, aj od dobových módnych vplyvov,“ povedala Ľubica Packová – Zahradárová z Ponitrianskeho múzea.V tradičnom svadobnom odeve Slovákov žijúcich v Maďarsku prevažuje biela a čierna farba, no objavuje sa i červená, zelená, modrá a ružová farba. Sviatočný a zároveň i obradový odev mladuchy a ženícha, doplnený o súčasti určené len na túto príležitosť, ako parta, veniec, odiedzka, pierko, pero, ich zároveň odlišoval od účastníkov svadby.