V šalianskej poliklinike začne od júla fungovať detská pohotovosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 27. júna (TASR) – V priestoroch Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Šaľa začne od 1. júla fungovať detská pohotovosť. Podľa riaditeľa polikliniky Borisa Jordanova vedenie polikliniky už prevzalo rozhodnutie o poverení prevádzkovať detskú pohotovosť od ministerstva zdravotníctva.Detská pohotovosť doteraz fungovala v inej časti mesta, na Kúpeľnej ulici.povedal primátor Šale Jozef Belický. Pohotovostná služba pre dospelých i pre deti bude k dispozícii do 22. hodiny. Zriadenie polikliniky ako rozpočtovej organizácie NSK s právnou subjektivitou odsúhlasili krajskí poslanci v marci minulého roka. Poliklinika by mala nahradiť nemocnicu, ktorá v meste od roku 1956 až do svojho zániku v roku 2008. Kraj vložil do novej polikliniky nehnuteľnosti v hodnote takmer 1,8 milióna eur a hnuteľný majetok za necelých 1,3 milióna eur. Zároveň vyčlenil peniaze na rekonštrukciu budovy a vybudovanie nového parkoviska. Nová poliklinika poskytne zdravotnú starostlivosť pre približne 53.000 obyvateľov.Na jeseň minulého roka sa začali rekonštrukčné práce na budove polikliniky, ktoré spočívajú vo výmene okien a dverí, zateplení plášťa a strechy budovy i obnove fasády. V októbri bolo otvorené zrekonštruované pracovisko lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých a zároveň sa začalo s výstavbou parkoviska pre 40 vozidiel. Podľa predsedu NSK Milana Belicu je veľká časť rekonštrukčných prác už ukončená. Celkové náklady na stavebné úpravy dosiahnu sumu vyššiu ako 500.000 eur a ďalších 100.000 eur si vyžiadala výstavba nového parkoviska. NSK plánuje zriadiť v priestoroch Polikliniky NSK Šaľa centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádovú oblasť, ktorú okrem mesta tvorí ďalších osem obcí.