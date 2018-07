V Šamoríne sa začína prvý ročník Samaria Jazz Festivalu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 27. júla (TASR) – V Šamoríne sa v piatok začína dvojdňový džezový festival s názvom Samaria Jazz Festival v priestoroch Mozi Clubu, ktorého spoluorganizátorom je Jazz Club DS. Prináša hudobné formáty zo Slovenska i Maďarska. Počas dvoch dní vystúpi päť hudobných formácií, pričom festival dáva priestor aj mladým umelcom slovenského džezu.pre TASR uviedol predseda občianskeho združenia Jazz Club DS Igor Vida. Dodal, že ide o nízkorozpočtový festival so slovenskou a maďarskou účasťou.V piatok si môžu návštevníci vypočuť dva koncerty. Najskôr vystúpi AMC Trio Unit zo Slovenska, pričom ide o zoskupenie troch hudobníkov medzinárodného formátu, ktorí hrajú moderný džez, respektíve vo svojich kompozíciách prekračujú rámec džezových postupov a siahajú po rôznožánrových hudobných zdrojoch. Po nich nasleduje Borbély - Dresch Quartet z Maďarska. Ide o spoločnú formáciu dvoch etnodžezových inštrumentalistov, v ktorých tvorbe možno nájsť stopy džezu a folklórnej hudby z Karpatskej kotliny.V sobotu si môžu návštevníci vypočuť maďarsko-slovenskú formáciu z Kolárova Farkas Attila Trio, ktorá hrá hlavne džezové štandardy. Jej hlavný predstaviteľ Attila Farkas získal pred dvoma rokmi tiež ocenenie v rámci súťažnej prehliadky mladých slovenských džezových talentov. Vystúpia aj Vintage Dolls z Maďarska, pričom ide o vokálne trio v sprievode päťčlennej kapely s programom tanečnej hudby tridsiatych a štyridsiatych rokov, inšpirované hudbou Andrews Sisters a Boswell Sisters. Na záver festivalu vystúpi nový projekt Petra Lipu mladšieho zo Slovenska s názvom The Grand Buffet, ktorý vo svojej tvorbe spája elektroniku, hip-hop, soul a funk.Nezisková organizácia Mozi Club zo Šamorína robí rôzne kultúrne podujatia literárneho i hudobného charakteru menšieho rozsahu už niekoľko rokov v bývalom kine. Predseda občianskeho združenia Jazz Club DS Vida už šesť rokov organizuje džezové koncerty v Dunajskej Strede a v blízkom okolí, ale i ďalšie kultúrne podujatia neziskového a nekomerčného charakteru. Okrem toho od roku 2008 organizuje festival improvizovanej hudby s názvom Are you free. Výdavky spojené s koncertmi hradia hlavne z grantov, z vyzbieraného vstupného a zo sponzorských príspevkov.