V samostatnom filme o Jokerovi sa predstaví aj Alec Baldwin

Alexander Rae "Alec" Baldwin III.



odštartoval kariéru v roku 1980, keď sa pripojil k hereckému obsadeniu seriálu The Doctors (1963 - 1982).



neskôr si zahral vo filmoch ako Beetlejuice (1988), Podnikavé dievča (1988), Honba na ponorku (1990), Konkurenti (1992), V moci posadnutosti (1993), Nebeskí väzni (1996), Porotkyňa (1996), Na ostrie noža (1997), Merkúr (1998), Pearl Harbor (2001), Riskni to s Polly (2004), Letec (2004), Finty Dicka a Jane (2005), Elizabethtown (2005), Na druhej strane (2006), Kauza CIA (2006), Kamarátovo dievča (2008), Pre moju sestru (2009), Je to komplikované (2009), Do Ríma s láskou (2012), Jasmínine slzy (2013), Still Alice (2014), Mission Impossible: Národ grázlov (2015), Aloha (2015), Slepý (2017), Mission: Impossible - Fallout (2018) či BlacKkKlansman (2018). Za výkon vo filme Smoliar (2003) ho nominovali na Oscara.



za účinkovanie v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013) získal niekoľko prestížnych cien, napríklad dve Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy a osem Screen Actors Guild Awards. Vlani si na konto pripísal Emmy aj za stvárnenie Donalda Trumpa v šou Saturday Night Live (1975). Presadil sa tiež na Broadwayi.



BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) - Americký herec Alec Baldwin sa pridal k obsadeniu pripravovanej snímky o komiksovom záporákovi Jokerovi. Šesťdesiatročný rodák z Amityville v štáte New York sa v novinke ukáže ako Thomas Wayne, otec Brucea Waynea - superhrdinu Batmana, ktorý je Jokerovým úhlavným nepriateľom.Známeho záporáka z dielne DC Comics stvárni Joaquin Phoenix. V snímke sa tiež predstavia Robert De Niro, Zazie Beetz či Marc Maron.Film o zlosynovi Jokerovi by mal vzniknúť pod režisérskou taktovkou Todda Phillipsa. Ten na filmové plátna prinesie scenár Scotta Silvera.Dej príbehu, ktorý by mal byť temnejší ako ostatné snímky zo sveta DC komiksov, zatiaľ nie je veľmi známy, údajne by sa však mal odohrávať začiatkom 80. rokov vo fiktívnom Gotham City. Nakrúcanie by sa malo začať o dva týždne.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.