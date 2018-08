V Sasku stúpa popularita krajne pravicovej AfD

Spolupredseda krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drážďany 28. augusta (TASR) - V nemeckej spolkovej krajine Sasko vzrástla v ostatnom čase popularita krajne pravicovej a euroskeptickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktoré v utorok zverejnil nemecký inštitút Infratest Dimap.Telefonický prieskum vykonal inštitút na vzorke 1000 respondentov minulý týždeň - ešte pred násilnými pouličnými protestmi v saskom meste Chemnitz, ktoré spustilo víkendové zabitie 35-ročného Nemca. Toho mali bez zjavného dôvodu napadnúť nožom dvaja migranti. Vražda vyústila do dvoch dní nepokojov a stretov medzi pravicovými a ľavicovými demonštrantami, priblížila agentúra DPA.AfD v zmienenom prieskume získala 25 percent hlasov, čím sa stala v Sasku druhou najsilnejšou stranou a oproti výsledkom z krajinských volieb v roku 2014 si polepšila o 15 percentuálnych bodov.Najpopulárnejšou stranou ostáva v Sasku aj naďalej Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorá v prieskume získala 30 percent hlasov. Takýto zisk však pre ňu znamená dramatický prepad, keďže v krajinských voľbách z roku 2014 získala o deväť percent viac.V Sasku sa neteší väčšinovej podpore ani aktuálna vládna koalícia CDU a sociálnych demokratov (SPD) - čo podľa agentúry DPA v podstate odráža náladu, aká vládne na celoštátnej úrovni. SPD získala v prieskume 11 percent, čím si o jeden percentuálny bod pohoršila. Krajinské voľby sa v Sasku uskutočnia o rok.V celonemeckých parlamentných voľbách získala AfD vlani v septembri 12 percent hlasov, vďaka čomu sa vôbec po prvý raz dostala do nemeckého Spolkového snemu.