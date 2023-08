V Saudskej Arábii sa začalo dvojdňové rokovanie o mieri na Ukrajine, zúčastní sa aj Čína

5.8.2023 (SITA.sk) - Konferencia o mieri na Ukrajine sa v sobotu začala v saudskoarabskom meste Džidda za účasti Ukrajiny a ďalších 40 štátov.Dvojdňové rokovanie je súčasťou diplomatického úsilia Kyjeva o získanie podpory aj mimo svojich hlavných západných stúpencov. Osloviť chce krajiny globálneho juhu, ktoré sa zdráhajú vybrať si v konflikte jednu zo strán. Informuje o tom web Sky News.Pre účasť na konferencii sa rozhodla aj Čína. Považuje sa to za pozitívny posun vzhľadom na to, že na podobnú konferenciu v júni do Kodane predstavitelia Pekingu neprišli.