V Selciach pri Banskej Bystrici plánujú postaviť modernú škôlku so zelenou infraštruktúrou

Stará budova nevyhovuje

Variabilné využitie škôlky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Výstavbu novej modernej materskej školy vrátane detského ihriska a zelenej infraštruktúry s vegetačnou strechou plánujú vybudovať v obci Selce pri Banskej Bystrici. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stavebných prác 1 986 832,96 eur bez dane z pridanej hodnoty.Záujemcovia o realizáciu jednotlivých častí môžu svoje ponuky posielať do 5. júna. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta Seliec Ján Kupec, financovanie a realizácia závisí aj od vysúťaženej sumy, pretože zatiaľ majú pokrytú len časť zelenej infraštruktúry, kde im to vychádza približne na sumu 135-tisíc eur v rámci zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.V obci je materská škola v súčasnosti umiestnená v 70-ročnej drevenej budove, ktorá už nevyhovuje a nepostačuje ani kapacitne. Kapacitu z 25 na 60 detí zvýšili pred dvomi rokmi pristavením modulového systému, čím vznikla jedna nová trieda. „Už pred štyrmi rokmi sme sa rozhodli postaviť novú škôlku a vyhlásili sme architektonickú súťaž, z ktorej vzišiel aj víťazný projekt,“ dodal starosta s tým, že v súčasnosti prebiehajúce verejné obstarávanie má ukázať náklady na výstavbu, aby mohli nájsť finančné zdroje.Hlavnú časť financií podľa starostu pokryjú úvermi z komerčných bánk, prípadne sa pokúsia o spolufinancovanie požiadať vyšší územný celok.Výstavba je plánovaná v areáli základnej školy na obecných pozemkoch, kde je na to priestor a nachádza sa tam aj veľká školská jedáleň. Škôlka má byť moderná, presklená a variabilne využiteľná. „Kapacita bude tiež 60 detí, lebo potrebujeme zdroje rozložiť aj pre starších spoluobčanov. V starom objekte škôlky plánujeme na základe architektonickej súťaže vybudovať v budúcnosti zariadenie sociálnych služieb,“ uzavrel Kupec.