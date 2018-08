V Senici chcú postaviť ojedinelý závod v strednej a východnej Európe

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 27. augusta (TASR) – Firma PolyFol Group predstavila na pondelkovom verejnom prerokovaní správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre činnosť závodu na recykláciu polyetylénových fólií v Senici. Závod s kompletným spracovaním polyetylénových fólií ešte na Slovensku nie je.uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Jan Hűbler.Závod by sa mal po schválení všetkých potrebných povolení začať stavať na prelome rokov 2018 a 2019.povedal konateľ spoločnosti. Tá sa uchádza o štátnu dotáciu vo výške 45 percent týchto nákladov. Rozhodnúť by sa o nej malo do konca januára 2018.Konateľ spoločnosti pre TASR potvrdil, že aj v prípade neúspešnej žiadosti sa závod v Senici postaví, keďže český investor má vlastné zdroje a predrokované podmienky na bankový úver. Odpadové fólie bude novovzniknutý závod spracovávať z celého Slovenska, ale aj z Čiech.doplnil Hűbler. Podľa jeho slov to budú denne približne dva kamióny odpadu, keďže technologická linka je schopná spracovať niečo cez jednu tonu odpadu za hodinu. Spoločnosť plánuje zamestnávať pri plnej trojzmennej prevádzke celkovo 60 zamestnancov.