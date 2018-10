V Seredi si pripomenú storočnicu vzniku ČSR výstavou

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Sereď 14. októbra (TASR) - Mestské múzeum v Seredi pripravuje k 100. výročiu vzniku Československej republiky (ČSR) výstavu dokumentov viažucich sa k životu obyvateľov mesta v rokoch 1918-1938.Ako uviedla pre TASR vedúca múzea Mária Diková, udalosti súvisiace so vznikom nového štátu Čechov a Slovákov mali na Sereď citeľný dosah, nakoľko mesto leží v blízkosti maďarských hraníc a aj na rozhraní národnostne zmiešaného územia.pokračovala. Vernisáž sa uskutoční v piatok 19. októbra, výstava potrvá do konca januára 2019.Vystavený bude podľa Dikovej okrem iných aj Pamätný list légií – vyznamenanie udelené seredskému legionárovi Jozefovi Benovi, strelcovi 1. jazdeckého pluku Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý sa vrátil do vlasti transportom lodí v auguste 1920.dodala Diková.