V Severnom Írsku zaviedli homosexuálne manželstvá a interrupcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Dolná snemovňa britského parlamentu rozhodla v utorok o zavedení homosexuálnych manželstiev a rozšírenia práva na interrupciu v konzervatívnom Severnom Írsku. Rozhodnutie britských poslancov však vstúpi do platnosti len v prípade, ak sa severoírski politici nedokážu do 21. októbra dohodnúť na sfunkčnení regionálnej vlády, informovala agentúra AFP.Severoírska vláda, ktorú vytvárajú írski katolíci a probritskí protestanti, sa rozpadla v januári 2017, keď sa z nej stiahla írska republikánska strana Sinn Féin. Pokusy o jej obnovenie odvtedy viaznu na mŕtvom bode.Londýn bol tak nútený — v záujme zaistenia fungovania štátnej správy — podniknúť kroky k obnoveniu priamej vlády nad touto britskou provinciou.Na rozdiel od zvyšku Spojeného kráľovstva, kde boli manželstvá osôb rovnakého pohlavia zavedené v roku 2014, sú v Severnom Írsku takéto sobáše nelegálne. V Severnom Írsku je tiež striktne obmedzený aj prístup k interrupciám, ktoré sú tam zakázané i v prípade znásilnenia, incestu či fatálnych fyzických defektov plodu.Britská vláda doposiaľ vždy trvala na tom, že rozhodovanie o týchto otázkach je výlučne v kompetencii severoírskych politikov. V situácii pokračujúceho politického patu v Severnom Írsku však britskí poslanci v utorok rozhodli o zavedení homosexuálnych manželstiev a interrupcií aj na území tejto provincie.Návrhy opozičných labouristov v utorkových hlasovaniach podporili aj mnohí poslanci vládnucej Konzervatívnej strany. Legalizácia homosexuálnych sobášov bola schválená pomerom hlasov 383:73 a povolenie interrupcií v pomere 332:99.Rozhodnutie Dolnej snemovne však nevstúpi do platnosti, ak sa súperiace severoírske strany dokážu v najbližších mesiacoch dohodnúť na obnovení činnosti spoločnej regionálnej vlády a parlamentu. Ak sa im to podarí, môže zákonodarný zbor v Belfaste rozhodnutie britských poslancov zrušiť.Proti akejkoľvek liberalizácii v oblasti homosexuálnych manželstiev a interrupcií sa stavia severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), podľa ktorej sú utorkové hlasovania britských poslancov v rozpore s vôľou obyvateľov Severného Írska. Podpora DUP je pritom kľúčová pre fungovanie súčasnej britskej menšinovej vlády.