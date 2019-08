V Severnom Macedónsku zadržali protikorupčnú prokurátorku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 22. augusta (TASR) - Špeciálnu prokurátorku v Severnom Macedónsku Katicu Janevovú, poverenú vyšetrovaním korupcie na najvyšších miestach, zadržali a poslali do väzby na 30 dní. Bola totiž menovaná ako podozrivá osoba v úplatkárskom škandále, ktorý vyvoláva v balkánskej krajine mimoriadnu pozornosť médií aj verejnosti. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.Špeciálnu prokurátorku Janevovú odviedli do väznice v hlavnom meste Skopje v stredu večer po tom, čo súd nariadil jej zadržanie. Ako dôvod uviedol, že na slobode by sa mohla pokúsiť ovplyvňovať svedkov.Prokurátor ju ešte oficiálne neobvinil, ale podozrivá je zo zneužitia právomocí a "získania veľkých výhod" v podobe majetku. Údajne zrušila obvinenia proti miestnemu podnikateľovi výmenou za peniaze.Janevová odmieta akékoľvek porušenie zákona.Janevovej úrad zriadili v roku 2015 v rámci zasahovania štátu proti organizovanému zločinu a korupcii, čo je požiadavka, ktorú musí splniť krajina snažiaca sa o členstvo v Európskej únii.