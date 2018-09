V sídle OSN odhalili sochu Nelsona Mandelu

Nelson Mandela, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - V sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku odhalili v pondelok sochu Nelsona Mandelu. Stalo sa tak pri príležitosti 100. výročia narodenia tohto zosnulého bojovníka proti juhoafrickému apartheidu, informovala agentúra AP.Sochu odhalili prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa a generálny tajomník OSN António Guterres pred utorkovým začiatkom Všeobecnej rozpravy 73. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), píše webový portál News24.Členovia VZ OSN si v pondelok uctili Mandelovu pamiatku mierovým summitom. Zúčastnili sa na ňom aj lídri viacerých krajín sveta, ktorí pricestovali do New Yorku, aby sa zúčastnili na Všeobecnej rozprave VZ OSN. K účastníkom summitu sa prihovorila aj Mandelova vdova Graca Machelová.Valné zhromaždenie OSN pri tejto príležitosti prijalo deklaráciu, v ktorej sa zaviazalo k budovaniuv duchu odkazu Nelsona Mandelu.Guterres vyjadril presvedčenie, že Mandela stelesňoval najvyššie hodnoty Spojených národov - mier, odpúšťanie, súcit a ľudskú dôstojnosť.Mandela bojoval proti niekdajšiemu systému rasovej segregácie v JAR. V roku 1964 ho odsúdili na doživotie za údajné plány na zosadenie vlády. Sídlo OSN navštívil v roku 1990 po tom, ako ho prepustili z väzenia, kde prežil 27 rokov. V roku 1994 sa stal prvým černošským prezidentom Juhoafrickej republiky.Obyvatelia JAR si práve 24. septembra pripomínajú Deň národného dedičstva.