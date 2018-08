V sídle SZĽH zriadili pietne miesto na pamiatku Stana Mikitu

Stan Mikita (uprostred) so spoluhráčmi VSŽ Košice a s hokejistami Smrečina Banská Bystrica, 9. augusta 1967. Foto: TASR/Gabriel Bodnár Foto: TASR/Gabriel Bodnár

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja a Sieň slávy SZĽH zriadili v sídle zväzu na Trnavskej ceste v Bratislave pietne miesto na pamiatku Stana Mikitu. Prvý Slovák v zámorskej NHL zomrel v utorok 7. augusta vo veku 78 rokov.Súčasťou pietneho miesta je aj kondolenčná kniha, do ktorej môžu napísať odkaz, prejaviť sústrasť či vzdať úctu legendárnemu hokejistovi fanúšikovia, tréneri, hráči, funkcionári a podobne. Kondolenčná kniha bude umiestnená v sídle zväzu do stredy 15. augusta 2018. Informoval o tom SZĽH vo svojej tlačovej správe.povedal o Mikitovi prezident SZĽH Martin Kohút.Smrť Mikitu zasiahla aj autora a projektmanažéra Siene slávy slovenského hokeja Štefana Nižňanského.povedal Nižňanský.Mikita sa v roku 1980 stal prvým hráčom Blackhawks, ktorého dres (č. 21) vyvesili pod strechu štadióna. O tri roky neskôr ho uviedli do Hokejovej siene slávy, od roku 2002 je aj člen Siene slávy slovenského hokeja. V dvoch za sebou idúcich sezónach (1966/1967, 1967/1968) získal Trofej Arta Rossa, Hartovu trofej aj ocenenie Lady Byng Trophy. V roku 2017 ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL.