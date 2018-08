V šlágri 5. kola Trenčín proti DAC, Michalovce o prvý bod

Na snímke Marek Bakoš (Trnava). Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Program 5. kola:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava musia po vypadnutí v 3. predkole Ligy majstrov 2018/2019 s Crvenou Zvezdou Belehrad rýchlo preladiť na najvyššiu domácu súťaž, v rámci ktorej nastúpia v sobotu v Nitre. Oba tímy potrebujú body ako soľ, zverenci Ivana Galáda majú na konte jediný po remíze 1:1 so Slovanom Bratislava v minulom kole, obhajca titulu z dvanástich možných vyťažil polovicu a nerád by stratil kontakt s čelom tabuľky.Nad očakávania si zatiaľ vedie nováčik zo Serede, ktorý má na konte 7 bodov a v neúplnej tabuľke mu patrí lichotivá štvrtá priečka. V sobotu sa predstaví na ihrisku MŠK Žilina, ktorý sa bude chcieť pred vlastnými fanúšikmi revanšovať za prehru 2:3 s Trenčínom. AS nastúpi v šlágri 5. kola na myjavskom štadióne proti Dunajskej Strede, síce vysilený zo štvrtkového odvetného súboja 3. predkola Európskej ligy UEFA proti Feyenoordu Rotterdam, ale so skalpom holandského klubu.uviedol pre oficiálny web súťaže motor ofenzívy DAC-u Erik Pačinda.dodal Pačinda v rozhovore pre stránku fortunaliga.sk. V kádri tímu zo Žitného ostrova už nefiguruje chorvátsky stredopoliar Marin Ljubičič, ktorý stratil dôveru nového trénera Petra Hyballu.Bratislavský Slovan vycestuje do Ružomberka, pričom pôjde o súboj dvoch doposiaľ nezdolaných tímov, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS. "Belasí" sú s desiatimi bodmi a skóre 10:3 prví v tabuľke, Ružomberčania s ôsmimi okupujú 3. priečku.Futbalisti Michaloviec v tomto ročníku ešte nezískali bod, minulý víkend prehrali v Trnave 0:3. Príležitosť zmazať nulu na bodovom konte budú mať zverenci Antona Šoltisa doma proti Senici.o 16.45 h FC Nitra - FC Spartak Trnava (rozhodcovia Pavlík - Hancko, Tomčík), o 19.00 h MŠK Žilina - ŠKF iClinic Sereď (Dohál - Ádám, Čajka), MFK Zemplín Michalovce - FK Senica (Kružliak - Pozor, Jekkel), FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Kráľovič - Vorel, Kováč)o 18.00 h MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava (Marhefka - Žákech, Jenčura, PP RTVS), o 19.00 h AS Trenčín - FK DAC 1904 Dunajská Streda (Očenáš - Štrbo, Chládek, hrá sa v Myjave)1. Slovan Bratislava 4 3 1 0 10:3 102. Dunajská Streda 4 3 1 0 11:6 103. Ružomberok 4 2 2 0 9:4 84. Sereď 4 2 1 1 5:6 75. Trenčín 3 2 0 1 9:7 66. Trnava 4 2 0 2 4:2 67. Podbrezová 4 1 1 2 3:6 48. Senica 4 1 1 2 3:7 49. Žilina 3 1 0 2 5:7 310. Zlaté Moravce 4 1 0 3 5:7 311. Nitra 3 0 1 2 4:6 112. Michalovce 3 0 0 3 2:9 0