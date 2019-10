V šlágri kola Liverpool otočil s Tottenhamom, rozhodol Salah

Hráč Liverpoolu Mohamed Salah, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Premier League - 10. kolo:



Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:1)

Góly: 37. Lascelles - 73. Castro, ČK: 83. S. Longstaff (Newcastle)



Zostava Wolverhamptonu: Patricio - Doherty, Coady, Saiss - Traore, Dendoncker, Neves, Moutinho, Castro (84. Vinagre) - Jota (70. Neto), Jimenez



/M. Dúbravka chytal za domácich celý zápas/



Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Góly: 52. Henderson, 75. Salah (z 11m) - 1. Kane



Arsenal - Crystal Palace 2:2 (2:1)

Góly: 7. Sokratis, 9. Luiz - 32. Milivojevič (z 11m), 52. J. Ayew



Norwich City - Manchester United 1:3 (0:2)

Góly: 89. Hernandez - 21. McTominay, 30. Rashford, 73. Martial



Londýn 27. októbra (TASR) - Najbližší súper Slovana Bratislava v Európskej lige Wolverhampton Wanderers remizoval v nedeľňajšom zápase 10. kola anglickej Premier League na štadióne Newcastlu United 1:1. V domácej bránke odchytal celý duel slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. V šlágri kola triumfoval Liverpool doma nad Tottenhamom 2:1 a udržal si šesťbodový náskok na čele tabuľky.V prvom polčase bol nebezpečnejší Newcastle a svoju aktivitu premenil aj na vedúci gól. Prvú veľkú šancu v stretnutí mal v 34. minúte Miguel Almiron, ktorého vyslal za obranu dlhou loptou Sean Longstaff. Paraguajský krídelník si ju spracoval a z päťky stihol podstreliť brankára, no trafil len bočnú sieť. O tri minúty neskôr však už domáci viedli. Z pravej strany poslal center do vápna Federico Fernandez, na ktorý si výborne nabehol kapitán Jamaal Lascelles a hlavou rozvlnil sieť.V druhom polčase sa aktivita presunula na druhú stranu a "" si v snahe o vyrovnanie vypracovali niekoľko dobrých šancí. Pomohli im k tomu aj domáci, ktorí sa príliš stiahli a spoliehali sa na ubránenie tesného náskoku. V 57. minúte nacentroval Adama Traore na hlavu Dioga Jotu, ale ten netrafil bránku. Následne si po akcii Raula Jimeneza nespracoval loptu Matt Doherty a z veľkej šance nič nebolo. V 61. minúte zachránil Newcastle Dúbravka, keď nohou zastavil prihrávku, ktorá išla na voľného Jimeneza a chvíľu na to skrotil aj pokus Jotu z vnútra šestnástky. V 73. minúte však už kapituloval. Dúbravka vybehol na center z prvej strany, no vyboxoval ho presne na nohu Jonnyho Castra a ten z prvej vyrovnal - 1:1. "" sa dostali k prvej strele v druhom polčase až v 76. minúte, ale Jetro Willems netrafil bránku. V 83. minúte skolil Sean Longstaff šľapákom Rubena Nevesa a videl červenú kartu. "" však presilovku nevyužili, keď v závere nepremenil obrovskú šancu Doherty, a tak si odniesli z Newcastlu len bod.Slovan prehral v prvom zápase EL s Wolverhamptonom doma 1:2, odveta je na programe 7. novembra v Anglicku.Šláger kola Liverpool - Tottenham sa hral od úvodu v nesmierne vysokom tempe a nasadení. Spôsobil to rýchly gól Tottenhamu, ktorý padol už po 47 sekundách. Son Hung-min potiahol loptu po ľavej strane, jeho strelu tečoval Dejan Lovren na brvno, odkiaľ sa odrazila pred bránku a pohotový Harry Kane ju hlavou poslal do siete - 0:1. V ďalších minútach už prebral taktovku hry favorit stretnutia a do konca prvého polčasu si vypracoval niekoľko veľkých šancí. Pri nich však vynikol náhradný brankár Spurs Paulo Gazzaniga, ktorý predviedol niekoľko vynikajúcich zákrokov a postupne zlikvidoval šance Mohameda Salaha, Roberta Firmina, Virgila van Dijka i Trenta Alexandra-Arnolda.Ihneď po zmene strán zneškodnil ďalšiu obrovskú šancu Firmina a Tottenham mohol ísť vzápätí do dvojgólového vedenia. Svoje rýchle nohy a techniku ukázal opäť Son, ktorý prešiel okolo Lovrena i brankára Alissona, ale jeho strela z uhla skončila len na brvne. Gazzaniga kapituloval v 52. minúte, Danny Rose minul Fabinhov oblúčik do šestnástky, lopta sa dostala ku kapitánovi "" Jordanovi Hendersonovi a ten ju z prvej napálil do siete - 1:1. Tlak Liverpoolu pokračoval aj v ďalších minútach a na rozhádzanú obranu hostí sa valil útok za útokom. Tá odolávala do 75. minúty, keď Serge Aurier neobratne zasiahol v šestnástke Sadia Maneho a následnú penaltu premenil Salah - 2:1. V záverečných minútach sa hostia ešte pokúšali o vyrovnanie, no Rose po peknej individuálnej akcii prestrelil a Son v dobrej pozícii namieril len na pripraveného Alissona. Liverpool tak vedie tabuľku o šesť bodov pred Manchestrom City, Tottenham je s dvanástimi bodmi na 11. mieste.Po štyroch ligových dueloch sa z triumfu konečne tešili hráči Manchestru United, ktorí zvíťazili na ihrisku Norwichu 3:1 a poskočili na siedme miesto. O výsledku rozhodli už v prvom polčase, keď sa presadili Scott McTominay a Marcus Rashford. United kopali v prvej polovici aj dve penalty, ale nepremenili ich Rashford a Anthony Martial. Druhý menovaný si to vynahradil v 73. minúte, keď zvýšil na 3:0 a osladil si tak návrat do základnej zostavy po zranení. Za Norwich skorigoval v 89. minúte Onel Hernandez.Arsenal po prehre v Sheffielde (0:1) v uplynulom kole opäť zakopol, keď doma iba remizoval s Crystal Palace 2:2. O góly "" sa postarali dvaja stopéri a oba padli po rohoch, Grék Sokratis Papastathopoulos dal prvý a Brazílčan David Luiz druhý. Arsenal dostal loptu do siete aj tretíkrát v 84. minúte, keď sa presadil znova Sokratis, ale po konzultácii s VAR gól neplatil.