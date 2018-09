V šlágri Portugalsko-Chorvátsko bude chýbať Ronaldo, Brazílčania v USA

Hráči Chorvátska, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

program prípravných zápasov:



ŠTVRTOK 6. septembra:



20.45 Rakúsko - Švédsko



20.45 Holandsko - Peru



20.45 Portugalsko - Chorvátsko



PIATOK 7. septembra:



12.00 Japonsko - Čile



13.00 Kórejská republika - Kostarika



18.00 Katar - Čína



20.45 Škótsko - Belgicko



SOBOTA 8. septembra:



01.30 USA - Brazília



02.00 Venezuela - Kolumbia



02.00 Ekvádor - Jamajka



04.00 Mexiko - Uruguaj



05.00 Argentína - Guatemala



NEDEĽA 9. septembra:



20.45 Nemecko - Peru



PONDELOK 10. septembra:



18.00 Rusko - Česko



19.15 Saudská Arábia - Bolívia



UTOROK 11. septembra:



12.20 Japonsko - Kostarika



13.00 Kórejská republika - Čile



17.00 Uzbekistan - Irán



20.45 Poľsko - Írsko



20.45 Severné Írsko - Izrael



21.00 Anglicko - Švajčiarsko



STREDA 12. septembra:



02.00 Kolumbia - Argentína



02.30 USA - Mexiko



02.30 Brazília - Salvador



03.00 Panama - Venezuela



03.00 Ekvádor - Guatemala

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - V megašlágri septembrového asociačného termínu si futbalisti Chorvátska zmerajú sily s Portugalskom, prípravný duel vicemajstrov sveta s aktuálnymi európskymi šampiónmi sa uskutoční vo štvrtok o 20.45 SELČ na Estadio Algarve vo Fare. V ten istý večer Holanďania privítajú v Amsterdame výber Peru v priamej konfrontácii dvoch účastníkov finálového turnaja MS 2018 v Rusku.Chorváti v štyroch doterajších vzájomných zápasoch nedokázali nad "selecaom" zvíťaziť, dokonca mu zatiaľ nestrelili gól. Naposledy sa oba tímy stretli na EURO 2016 vo Francúzsku, kde Portugalčania gólom Ricarda Quaresmu v predĺžení osemfinále strhli na svoju stranu víťazstvo 1:0. Ofenzíva portugalského tímu bude oslabená o Cristiana Ronalda, ktorý sa po letnom prestupe z Realu Madrid do Juventusu Turín chce čo najrýchlejšie adaptovať u talianskeho šampióna a okrem duelu s Chorvátskom vynechá aj zápas Ligy národov proti Taliansku (10. septembra v Lisabone).uviedol kouč portugalskej reprezentácie Fernando Santos.Švédi majú čo oplácať Rakúšanom, s ktorými sa stretnú vo štvrtok vo Viedni. Pred troma rokmi s nimi prehrali 1:4 v Štokholme v kvalifikačnom súboji o postup na EURO 2016, keď vysokú prehru zmiernil v nadstavenom čase Zlatan Ibrahimovič. "Tre kronor" nepomôže Emil Forsberg, stredopoliar Lipska má problémy so slabinami a už opustil prípravný kemp. K dispozícii nebude ani Martin Olsson zo Swansea City, ktorého trápi lýtko.V piatok 7. septembra budú v akcii aj bronzoví medailisti z tohtoročných MS Belgičania, ktorí sa predstavia v glasgowskom Hampden Parku proti Škótsku. Ostrovný tím má problémy so strieľaním gólov, v predošlých piatich zápasoch dal jediný pri víťazstve 1:0 nad Maďarskom (27. marca 2018, príprava).Brazília sa po stroskotaní vo štvrťfinále MS predstaví v sobotu 8. septembra na MetLife Stadium v New Jersey proti USA, o štyri dni neskôr hrá doma so Salvádorom. Druhý juhoamerický gigant Argentína privíta Guatemalu a v stredu 12. septembra nastúpi v Kolumbii, na lavičke ktorej skončil po šiestich rokoch Jose Pekerman. Američania po šokujúcej neúčasti na šampionáte v Rusku majú pred sebou nové méty - Gold Cup, kvalifikáciu na OH 2020 a kvalifikáciu MS 2022. Po Brazílčanoch ich preverí Mexiko, tréner Dave Sarachan ani v jednom z týchto stretnutí nebude môcť využiť služby zraneného Christiana Pulisica.Anglicko si na utorok 11. septembra pozvalo do Leicesteru reprezentáciu Švajčiarska, ktorú dokázalo v kvalifikácii EURO 2016 zdolať dvakrát 2:0.