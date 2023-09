V Slovane končí aj jeden z obrancov, najvážnejší kandidát na nového trénera je z Čiech

Murphy nenaplnil očakávania

Nevydarený štart Slovana

27.9.2023 (SITA.sk) - Mimoriadne krátke trvanie malo pôsobenie kanadského obrancu Matthewa Murphyho v hokejovom Slovane Bratislava.Dvadsaťosemročný rodák z provincie New Brunswick totiž v "belasom" odohral iba jedno extraligové stretnutie a v klube zo slovenského hlavného mesta končí."HC Slovan Bratislava a obranca Matt Murphy sa dohodli na rozviazaní kontraktu. Kanadský obranca nastúpil do jedného extraligového zápasu a niekoľkých prípravných duelov. Žiaľ, nepodarilo sa mu naplniť vzájomné očakávania. Mattovi želáme veľa úspechov v ďalšej kariére," napísali zástupcovia Slovana na sociálnych sieťach.Murphy nastúpil za Slovan Bratislava iba v prvom súboji sezóny, v ktorom "belasí" doma podľahli Michalovciam vysoko 2:8.Bratislavčania potom síce triumfovali v Humennom, no prehrali doma so Zvolenom aj v Spišskej Novej Vsi. Nevydarený štart do súťažného ročníka stál stoličku trénera Jána Pardavého aj športového riaditeľa Ota Haščáka . Najvážnejším kandidátom na post nového kouča je údajne Čech Vladimír Růžička.Matthew Murphy pred príchodom do Bratislavy pôsobil v závere predchádzajúcej sezóny v rakúskom Linzi, v minulosti hral krátko v Európe aj za Jegesmedvék Miškovec počas pôsobenia v slovenskej extralige v ročníku 2020/2021. V zámorí absolvoval 29 zápasov v AHL, ďalších 67 štartov pridal v ECHL.