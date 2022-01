V Slovenskom národnom divadle sa veľkých inscenácii zrejme nedočkáme

Slovenské národné divadlo (SND) chce pri plánovaní programu predstavení počkať na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá má premietnuť piatkové oznámenie Ministerstva kultúry (MK) SR o uvoľnení pre kultúrne podujatia. SND o tom informuje na sociálnej sieti.





Divadlo zároveň upozorňuje, že pri avizovanom limite návštevníkov do 50 osôb v hľadisku nie je efektívne a ekonomicky rentabilné uvádzať veľké typy inscenácií, v ktorých počty umelcov na javisku a technický personál niekoľkonásobne prevyšujú povolený počet divákov. "Za zmysluplných a akceptovateľných okolností máme pripravených niekoľko variantov okamžitého spustenia prevádzky a privítania divákov v sálach, lebo to je zmyslom našej tvorby, našej existencie. V tejto chvíli sme presvedčení o tom, že je zodpovedné počkať na vyhlášku ÚVZ SR," uvádza SND.Divadlo pripomenulo, že napriek zatvoreniu divadiel v dôsledku pandemických obmedzení jednotlivé umelecké zložky SND skúšali a streamovali inscenácie. Zároveň oznámilo, že podľa možností, ktoré vyplývajú z informácie MK, ponúkne činohra v nasledujúcom týždni tri predstavenie v menších auditóriách. V utorok 11. januára v Modrom salóne hru Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec o osude katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho, v sobotu 15. januára v Štúdiu komédiu fínskeho dramatika Miku Myllyaha Chaos a v piatok 14. januára uvedú Novoročný koncert Operného štúdia SND. Distribúcia vstupeniek za začne od pondelka (10. 1.).Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) v piatok počas rokovania vlády oznámila rozhodnutie o tom, že od pondelka sa otvárajú kultúrne podujatia v režime OP pre maximálny počet 50 návštevníkov. Milanová to prezentovala ako posun, ktorý je výsledkom dlhých politických rokovaní i konzultácií s odborníkmi.Predstavitelia kultúrnej a umeleckej obce, ktorí Milanovú vyzvali prostredníctvom iniciatívy Otvorme kultúru na umožnenie obnoviť prevádzky divadiel, kín či koncertných sál, sú s výsledkom ministerkinho rokovania nespokojní.