V Slovenskom Pravne obyvatelia volia len obecných poslancov

Slovenské Pravno 10. novembra (TASR)- V Slovenskom Pravne si v sobotných voľbách do orgánov samosprávy obcí volia miestni obyvatelia len obecných poslancov. Na miesto starostu v obci v okrese Turčianske Teplice sa totiž nenašiel žiaden kandidát.uviedla pre TASR jedna z obyvateliek obce, ktorá prišla odovzdať svoj hlas do sobášnej miestnosti na obecnom úrade.Ľudia majú podľa nej možno obavy z budúcnosti a momentálnej doby, starosta tiež v podstate robí 24 hodín denne.doplnila.Ani do funkcie obecného poslanca, ako uviedla, sa ľudia veľmi nehrnú.priblížila.povedala predsedníčka miestnej volebnej komisie Viera Felcanová.dodala.Obec má viac ako 900 obyvateľov, z toho 785 ľudí môže v sobotu vo voľbách odovzdať svoj hlas.Súčasná starostka by obec mala viesť minimálne do doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí, a to len v prípade, ak sa nájde kandidát na jej miesto.