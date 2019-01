V slovenských horách stále trvá mierna lavínová hrozba

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Hrádok 27. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.Snehová pokrývka sa podľa Igora Žiaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) vplyvom minulotýždňového oteplenia a následného ochladenia stabilizovala.upozornil Žiak.V nedeľu ráno bolo na horách jasno, vo Vysokých Tatrách s malou oblačnosťou. Oteplilo sa, teplota vzduchu na vrcholoch hôr sa pohybovala v rozpätí od mínus siedmich do mínus jedného stupňa Celzia. Prevládalo bezvetrie alebo fúkal mierny vietor juhovýchodných až východných smerov s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu.Za posledných 24 hodín pripadlo do desiatich centimetrov nového prachového snehu, najmä však vo Vysokých Tatrách.uzavrel Žiak.