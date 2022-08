V slovenských horách stúpa počet turistov, horskí záchranári vyzývaj k bezpečným výletom

Najčastejšími úrazmi v mesiacoch máj, jún a júl boli v tomto roku úrazy dolných končatín, najmä v oblasti členka a kolien a tiež úrazy horných končatín, ktoré vznikajú najmä nesprávnym dostúpením, pošmyknutím a následným pádom.

Dôvodov vzniku úrazov je podľa záchranárov niekoľko, môže ísť o mokrý terén, nevhodnú obuv, zlý kondičný stav či nepozornosť pri presune na turistických chodníkoch.

Najnáročnejšie zásahy

Výstroj a príprava

Záchrana domácich miláčikov

7.8.2022 (Webnoviny.sk) -K najnáročnejším zásahom patria podľa ministra vnútra Romana Mikulca tie v nočných hodinách v exponovanom horolezeckom teréne, horskí záchranári ich mali počas leta niekoľko.Rovnako už v Slovenskom raji pomáhali asi trikrát turistom s uviaznutým deťmi, pričom najmladšie malo tri roky.„Rokliny Slovenského raja sú náročné na prechod aj v čase, keď je terén schodný, skala a technické zariadenia ako rebríky, stúpačky nie sú mokré a klzké. Rodičia s takto malými deťmi by mali zvážiť prechod cez rokliny a vybrať si menej náročnú trasu tak technicky, ako aj kondične,“ vysvetlil riaditeľ HZS Marek Biskupič.Horskí záchranári tiež neodporúčajú začínať akúkoľvek túru okolo obeda alebo popoludní.Aj v súvislosti so spomínanými záchrannými akciami HZS opätovne pripomína, že do hôr treba byť adekvátne vystrojený a kondične dobre pripravený.„Ešte stále sa opakujú tie isté vážne pochybenia, ako je individuálny pohyb v horách, nedostatočné informovanie príbuzných o pohybe, ubytovaní a plánovaných túrach, ktoré si vyžiadali aj za posledné mesiace opakovane najvyššiu cenu,“ skonštatovali horskí záchranári.Časté chyby podľa nich vznikajú stále aj počas plánovania a nástupu na túru. Veľké záchranné akcie horolezcov a turistov sa napríklad pravidelne rozbiehajú v podvečerných alebo nočných hodinách. Horskí záchranári sa tiež aj naďalej stretávajú s nedostatočným vybavením.Upozorňujú preto, že pre bežných turistov platia stále rovnaké zásady, a teda mať dobrú obuv a vybavenie, dostatok tekutín, zohľadniť svoj zdravotný stav a vek detí pri výbere túr, ale aj mať dobre nabitý mobilný telefón. Pri úrazoch, či navigácií v teréne podľa nich pomôže Aplikácia HZS a poistenie pre zásah HZS.Operátori HZS sa pomerne často stretávajú aj s volajúcimi, ktorí žiadajú o záchranu domácich miláčikov po uviaznutí na rebríkoch alebo uštipnutí hadmi.V tejto súvislosti upozorňujú na to, že horskí záchranári sú primárne zdravotníckymi záchranármi a takéto zásahy nevykonávajú.