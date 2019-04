V slovenských pohoriach bude popoludní mierne lavínové nebezpečenstvo

Archívne foto Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 7. apríla (TASR) - V slovenských pohoriach prevláda aj v nedeľu typická jarná situácia. Prináša firnovatenie snehu, ktorý počas noci zamrzne a v priebehu dňa vplyvom slnka rozmrzne. Dopoludnia pretrvávalo malé lavínové nebezpečenstvo, odpoludnia sa zvýši na mierne. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Po prechode studeného frontu pripadlo v najvyšších polohách pohorí do 10 centimetrov nového snehu s výnimkou Nízkych Tatier, kde pripadlo až 20 centimetrov. V Nízkych Tatrách platilo mierne lavínové nebezpečenstvo v najvyšších polohách už počas dopoludňajších hodín.upozornil Buliak.V nedeľu ráno bolo na horách polooblačné počasie so slabým vetrom južných smerov. Teplota vzduchu dosiahla o 7.00 h v najvyšších polohách mínus šesť stupňov Celzia, na podhorí to boli dva stupne Celzia.Počas soboty pripadlo v najvyšších polohách, nad 1700 metrov nad morom, do 10 centimetrov nového snehu, v Nízkych Tatrách do 15 centimetrov. Sneh z posledného sneženia nie je v najvyšších polohách dostatočne zviazaný s tvrdou firnovou vrstvou, v stredných polohách je povrch snehu tvrdý, na mnohých miestach je poľadovica. Od poludňajších hodín snehová pokrývka zmäkne a oťažie vo všetkých výškových pásmach. Súvislá snehová pokrývka je na severných stranách pohorí v priemere od 1000 metrov, na južných od 1200 metrov nad morom. V úzkych dolinách je to ešte nižšie.