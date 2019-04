V slovenských pohoriach pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo

Na snímke lyžiar sa spúšťa po zjazdovke zo Soliska v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 6. apríla 2019 Foto: TASR - Oliver Andráš Foto: TASR - Oliver Andráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 6. apríla (TASR) - V slovenských pohoriach posledný týždeň prevláda typická jarná situácia. Prinášala firnovatenie snehu, ktorý počas noci zamrzol a v priebehu dňa rozmrzol. V sobotu dopoludnia pretrváva do 1800 metrov nad morom vplyvom dažďa, ktorý znižuje stabilitu snehovej pokrývky, mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní bude platiť tento stupeň vo všetkých výškových pásmach.informoval TASR Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.V sobotu ráno bolo na horách zamračené počasie s čerstvým vetrom južných smerov. Teplota vzduchu dosiahla o 7.00 h v najvyšších polohách mínus štyri stupne Celzia, na podhorí šesť stupňov Celzia. Na väčšine miest mrholilo alebo pršalo.Vplyvom sobotného dažďa je snehový profil do výšky 1800 metrov nad morom premočený už v ranných hodinách. Snehová pokrývka nad 1800 metrov nad morom je ráno tvrdá, zmrznutá, od poludňajších hodín vplyvom oteplenia a dažďu mäkne. Súvislá snehová pokrývka je na severných stranách pohorí v priemere od 1000 metrov, na južných od 1200 metrov nad morom. V úzkych dolinách je to ešte nižšie.