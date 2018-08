V Slovinsku vznikne zrejme menšinová vláda premiéra Marjana Šareca

Slovinský prezidentský kandidát Marjan Šarec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 6. augusta (TASR) - Viac ako dva mesiace po parlamentných voľbách sa v Slovinsku podarilo dosiahnuť prelom v doteraz neúspešných rokovaniach o budúcej koaličnej vláde.Päť ľavicovo orientovaných a liberálnych politických strán sa v pondelok popoludní dohodlo na vytvorení menšinovej vlády pod vedením Marjana Šareca (40), ktorého by v stredu mali zákonodarcom navrhnúť za nového premiéra krajiny.Vo voľbách z 3. júna zvíťazila pravicová, protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu, ktorá však nezískala väčšinu v zákonodarnom zbore a ako sa ukázalo, nedisponovala ani dostatočným koaličným potenciálom. Aj keď sa do nového slovinského parlamentu dostalo až deväť subjektov, väčšina z nich koalíciu s víťaznou SDS odmietla. Doteraz však neboli schopné dohodnúť sa na ďalšej spolupráci.nechal sa počuť v Ľubľane Šarec, ktorý pripomenul, že všetko to trvá už osem týždňov a všetci čakajú na riešenie.Šarecovozoskupenie Kandidátka Marjana Šareca (LMS) získalo v júnových voľbách druhý najvyšší počet hlasov.Súčasťou budúcej slovinskej vládnej koalície disponujúcej 43 kreslami v 90-člennom parlamente by popri LMS mali byť aj Strana moderného stredu doterajšieho predsedu vlády Mira Cerara, strana SAB ďalšej expremiérky Alenky Bratušekovej, sociálni demokrati z SD a Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS).Novým predsedom slovinského parlamentu by sa ako líder druhého najsilnejšieho subjektu z tejto pätice, ktorým je SD, mal stať Dejan Židan.Voľba budúceho premiéra krajiny je naplánovaná na pondelok 13. augusta.