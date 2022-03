V Smere-SD si podľa Hegera chránia zadky, postupy Mikulca boli vo verejnom záujme (video)

Štát nemá použiteľné krízové plány

Ukrajinci neprechádzajú hranice bez kontroly

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger považuje postup ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽaNO ) zaangažovať do zvládania utečeneckej krízy aj súkromné firmy za rozhodnutie vo verejnom záujme. Premiér Heger to vyhlásil na tlačovej besede po tom, čo parlament neodvolal Mikulca z funkcie ministra vnútra.Opozičná strana Smer – sociálna demokracia žiadala odchod Mikulca, pretože jeho rezort podpísal zmluvy s firmami na zvládanie krízy, ktoré boli prepojené na predsedu vlády Hegera. Ten tvrdil, že treba „prekopať“ celý systém krízového riadenia a tieto veci riadne odkomunikovať.Premiér tiež poukázal na to, že štát nemá vybudované použiteľné krízové plány a ani spôsobilé personálne kapacity na zvládanie kríz, čo pripísal Smeru-SD, ktorý bol dvanásť rokov pri moci. Na adresu Smeru-SD Heger povedal, že jeho opozičná práca je chrániť si svoje „zadky“ a kompromitovať ministra vnútra, ktorý rozviazal polícii ruky, aby vyšetrovala bez rozdielu politického trička.Minister Mikulec poďakoval koaličným poslancom, ktorí hlasovali proti jeho odvolaniu. Odmietol, že štát odovzdal riadenie krízy do rúk súkromným firmám. Za hrubú lož označil vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica , že ľudia prechádzajú hranice s Ukrajinou bez kontroly.Podľa ministra vnútra každý jeden človek z Ukrajiny sa kontroloval. Ak ľudia nemali doklady, tak sa im snímali biometrické údaje.