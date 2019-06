V SNG je najväčšia výstava z pozostalosti A. Petra Weisza - Kubínčana

Snímka z výstavy diel umelca Arnolda Peter Weisz - Kubínčana pod názvom Umelcova (ťažká) batožina v priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG) 20. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 20. júna (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave pripravila expozíciu z pozostalosti tvorby Arnolda Petra Weisza - Kubínčana pod názvom Umelcova ťažká batožina. Jeho kresby a maľby v takom množstve na Slovensku ešte neboli prezentované, mnohé z nich sú vôbec prvýkrát zverejnené.uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Alexandra Homoľová. Po výskume s Luciou Gregorovou Stach výstavu kurátorsky pripravili.Tá je i príbehom neobyčajnej akvizície, keď v roku 2017 galériu kontaktovala rodina Curtisovcov s návrhom daru diel Weisza - Kubínčana (1898 - 1945). Vďaka veľkorysosti Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko vrátila významná časť umeleckej pozostalosti, zachránená matkou Katariny Zorkou Kahan-Ringovou, ktorá s Weiszom - Kubínčanom prežila posledné roky života na Slovensku pred deportáciou do nacistického tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače uchovávané v lepenkovom kufri spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú i nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte tvorby umelca.konštatovala Lucia Gregorová Stach.Dar je tiež vzácnou príležitosťou doplniť v SNG zbierku kresby a archív výtvarného umenia o diela od 20. po 40. roky 20. storočia. Sú to diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia medzinárodne otvorené umelecké myslenie.Arnold Peter Weisz - Kubínčan sa narodil v židovskej rodine v pruskom meste Usch. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti odbor sochárstvo (1913 - 1917). Po vojne pokračoval v štúdiách v Berlíne, pravdepodobne na súkromnej akadémii. Tam mal možnosť byť v blízkosti expresionistických tendencií, čo vyhovovalo jeho autorskému naturelu. V maľbe, kresbe, ale aj svojím mysticizmom je ojedinelou postavou slovenského moderného umenia. Okrem zbierok SNG sú vystavené diela z Oravskej galérie Dolný Kubín a Slovenskej národnej knižnice v Martine.Výstava potrvá do 10. novembra. Dopĺňa ju katalóg o putovaní a význame pozostalosti aj sprievodný program.