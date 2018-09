V Snine vytvorili deti najdlhšiu stonôžku dlhú 1,7 kilometra

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 14. septembra (TASR) – Deti vo veku od štyroch do 18 rokov v piatok v Snine vytvorili najdlhšiu "stonôžku" na Slovensku. Organizátori sa pokúsia aj o zápis do zoznamu svetových rekordov. Pre TASR to uviedla hlavná organizátorka akcie Hedviga Hamžíková-Harvánková s tým, že za plecia sa v "stonôžke" dlhej 1,7 kilometra držalo dohromady 2356 detí.zhodnotila organizátorka. Všetko to boli deti zo Sniny z miestnych materských, základných i stredných škôl.zdôvodnila Hamžíková-Harvánková.Deti zo 16 školských zariadení spoločne vytvorili hada, ktorý sa postupne presúval po celom námestí v Snine.vyzdvihla Hamžíková-Harvánková, ktorá je obalová a grafická dizajnérka, na konte má mnoho medzinárodných ocenení.Zápis do slovenskej knihy rekordov potvrdil aj Igor Svítok z certifikovanej organizácie Slovenské rekordy.uviedol. Teraz sa organizátori pokúsia dostať rekord aj do Guinessovej knihy rekordov.uzavrel Svítok.